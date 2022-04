Adversário do Ceará pela Copa do Brasil, Tombense-MG aposta em Ciel; veja números do veterano

A Copa do Brasil está de volta nesta semana e na terceira fase do torneio o Ceará vai encarar o Tombense-MG. A equipe mineira tem em seu elenco um velho conhecido do torcedor alvinegro, que se mantém em grande forma apesar de já ter alcançado os 40 anos.

Trata-se do atacante Ciel, que acumula quatro passagens pelo Vovô (2006, 2008, 2009 e 2016). Com 9 tentos em 14 partidas disputadas em 2022, o camisa 99 é o artilheiro do Gavião-Carcará na temporada. Para efeito de comparação, o goleador do Ceará neste ano até aqui é Mendoza, que marcou seis vezes.

Dos gols que o veterano marcou até aqui, sete foram pelo Campeonato Mineiro, no qual ele terminou como vice-artilheiro, atrás apenas de Hulk, do Atlético-MG (fez 10). Ciel também fez o gol de empate contra o Moto Club, que levou a decisão para as disputas de pênaltis, na segunda fase da Copa do Brasil; e contra o Operário-PR, na primeira rodada da Série B, garantindo o primeiro ponto do Tombense na competição, o que demonstra a importância dos tentos dele.

A quantidade de vezes que Ciel tem balançado a rede nos últimos anos, surpreende. Em 2021, pelo Sampaio Corrêa-MA, foram 48 partidas e 23 gols, enquanto em 2020 foram 34 partidas e 20 tentos. Em 2019, foram 23 gols em 30 duelos, segundo dados do portal OGol.

Titular absoluto do Tombense, o atacante deve encarar o Ceará na quarta-feira, 20, em jogo marcado para às 21h30min, no estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais.

