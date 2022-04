Ceará sofre derrota por 3 a 1 para o Botafogo pelo Brasileirão

O Ceará foi derrotado por 3 a 1 para o Botafogo na noite deste domingo, 17, na Arena Castelão, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O revés marca o primeiro resultado negativo de Dorival Júnior no comando do Alvinegro de Porangabuçu e encerrou uma invencibilidade de quase seis meses da equipe cearense no Gigante da Boa Vista.

O próximo desafio do Vovô no certame nacional acontece somente no dia 30, diante do RB Bragantino, novamente na Arena Castelão. Antes, o escrete preto-e-branco fará dois jogos longe de casa. O primeiro será contra o Tombense-MG, na quarta-feira, 20, pela terceira fase da Copa do Brasil, e o General Caballero-PAR, no dia 26, pela terceira rodada da Sul-Americana.



O desempenho do Ceará no primeiro tempo pode ser dividido em dois momentos: antes e após os 30 minutos de jogo. Empurrado pela presença massiva da torcida na Arena Castelão, o Vovô entrou em campo diante do Botafogo em ritmo intenso e chegou a balançar as redes com 2 minutos de jogo, em cabeçada de Lima, mas o árbitro Raphael Claus paralisou a partida antes da conclusão do lance indicando, de forma errônea, a saída de bola pela lateral. O início promissor, entretanto, não se manteve.

Com pouca criatividade quando tinha a posse da bola, as construções ofensivas do Vovô durante os 30 minutos da primeira etapa limitaram-se à tentativas de ligações diretas para Mendoza e Lima nas costas da linha defensiva botafoguense, estratégia que não surtiu efeito. Sem a bola, o Vovô deu muito espaço para o clube carioca trocar passes e realizar triangulações, perdendo o controle do jogo e sendo anulado com certa facilidade pelos comandados de Luís Castro.

Mais organizado, o Botafogo abriu o placar aos 18 minutos. No lance, o escrete carioca afastou a bola em uma tentativa de avanço do Vovô ao campo de ataque, mas o chute acabou se tornando um lançamento para Erison. O atacante se desvencilhou da marcação de Messias e tocou para Victor Sá, que infiltrou livre de marcação na área e bateu cruzado. Bruno Pacheco ainda tentou interceptar a finalização em cima da linha, mas não foi o suficiente para impedi-la de balançar as redes.

Em desvantagem no placar e com dificuldade para conseguir ser produtivo ofensivamente, Dorival fez uma mudança tática a partir dos 30 minutos que mudou o panorama do jogo: avançou as linhas para pressionar a saída de bola do Fogão. A ideia se comprovou eficiente e o Alvinegro de Porangabuçu passou a sufocar o Botafogo.

Com o domínio da partida, o Ceará empatou o marcador aos 41 minutos, em linda finalização de Lima dentro da área. Empolgado, o Vovô seguiu com um alto volume no campo de ataque e poderia ter ido ao vestiário com a vitória, mas as conclusões dos lances subsequentes não foram boas.

No retorno do intervalo, a falta de criatividade do Ceará voltou a atrapalhar a equipe. Apesar de finalizar o primeiro tempo com um desempenho superior ao do Botafogo, o Vovô não conseguiu manter o ritmo na etapa final. O clube carioca, por outro lado, foi recompensado pela sua eficiência.

O alto índice de posse de bola do clube cearense — que chegou a ser de 60% x 40% — não resultou em praticamente nada. O Botafogo, com linhas baixas e compactas, utilizou o contra-ataque como a sua principal estratégia nos 45 minutos finais. Em jogadas de transição rápida, o Fogão levou perigo e foi mais assertivo no campo de ataque.

O jogo para o Vovô começou a desandar por completo aos 14 minutos, quando Erison — que havia feito um gol quatro minutos antes, anulado pelo VAR — desempatou o embate. Novamente atrás do placar, o Ceará se lançou para o ataque e se desorganizou na defesa, dando muito espaço para o Botafogo explorar os contra-ataques.

Aos 31 minutos, exatamente em uma jogada de transição rápida após erro do zagueiro Messias, Romildo foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou penalidade. Na cobrança, Erison bateu com força no lado direito de João Ricardo, anotando o seu segundo gol e dando números finais à partida.