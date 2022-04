Sem Sobral e Richardson, Ceará viaja para encarar Tombense-MG; veja relacionados

A delegação do Ceará embarcou para o Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira, 18. A comissão técnica relacionou 22 jogadores para o confronto contra o Tombense-MG, quarta-feira, 20, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Não seguiram viagem com o time os jogadores Fernando Sobral, Richardson, Richard, Bruno Pacheco, Victor Luís, Dentinho e Peixoto. Com exceção do último, que aprimora a parte física, todos os demais estão sob os cuidados do departamento médico do clube.

Entre os volantes, Sobral está com lombalgia, Richardson deixou o campo na partida contra o Botafogo lesionado, mas o clube não divulgou um novo boletim médico ainda; já Richard, aparentemente, foi poupado. O mesmo deve ter acontecido ao lateral-esquerdo Bruno Pacheco, mas seu colega de setor, Victor Luís, trata lesão muscular na coxa direita. Sobre Dentinho, cuida de um edema na coxa esquerda.

Antes de viajar, o time se reapresentou em Porangabuçu e enquanto os titulares no jogo de domingo fizeram regenerativo na academia, os atletas com menor minutagem em campo ou que não atuaram foram para campo. Dentinho e Victor Luis seguiram treinando separados dos demais.

Confira a lista dos jogadores que embarcaram (confirmados):

Goleiros: Richard, João Ricardo

Zagueiros: Luiz Otávio, Lucas Ribeiro, Messias, Gabriel Lacerda, Marcos Vitor

Laterais: Kelvin, Nino paraíba, Michel Macedo

Volantes: Lindoso, Geovane, Leo Rafael

Meias: Wescley

Ataque: Iury Castilho, Erick, João Victor, Vina, Lima, Mendoza, Cléber, Zé Roberto



Com informações de Horácio Neto

