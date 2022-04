Lindoso justifica aumento nos gols sofridos pelo Ceará

Mesmo com a boa sequência do Ceará com Dorival Júnior (três vitórias e uma derrota), o número de gols sofridos pelo Vovô aumentou desde a troca de comando técnico, que implica numa mudança de esquema tático e do comportamento do time.

Com Tiago Nunes, em 13 jogos, o Alvinegro teve as redes vazadas cinco vezes. Já com Dorival, em apenas quatro jogos, já foram seis gols contra. Em coletiva concedida nesta segunda-feira, 18, o volante Rodrigo Lindoso, que compõe a trinca titular utilizada pelo comandante alvinegro no meio de campo, comentou os números.

Para o jogador, além do nível técnico dos times que o Ceará tem enfrentado ter subido — começaram os jogos de Copa Sul-Americana e Série A do Brasileiro —, a postura do time em campo pode ter contribuído. “A gente está bem mais ofensivo. Nesses últimos jogos fizemos oito gols — média de dois gols por jogo, maior que a do técnico antecessor, que era de 1,4 — e ontem foram quase 20 finalizações, com bastante finalizações no alvo também", disse, se referindo à derrota contra o Botafogo, por 3 a 1.

Apesar de citar essa partida como exemplo, Lindoso fez ressalva ao afirmar que o alvinegro carioca não chegou tantas vezes, mas conseguiu fazer os gols nas oportunidades que teve. De toda forma, o volante acredita que quem se arrisca mais fica mais perto da vitória, apesar de também ser ameaçado pelos adversários.

"A gente tem uma forma mais agressiva de jogar, é óbvio que vamos encontrar times que vão chegar ao nosso gol [...] Prefiro me arriscar um pouco mais. É claro que pelo fato de tomar os gols, não quer dizer que a gente está sempre se arriscando. Às vezes acontece, um encaixe de marcação (que não deu certo), um detalhe ou outro ali, que são coisas do futebol, acontecem vários erros”, disse.

Sobre o próximo jogo do Ceará, contra o Tombense-MG, pela Copa do Brasil, Lindoso ressaltou que é importante tentar trazer um resultado positivo da primeira partida, fora de casa, para ter tranquilidade no duelo de volta, no Castelão. Com curto espaço de tempo para treino, o jogador disse que a comissão técnica trabalha com vídeos de análises passados individualmente para cada atleta.

"A partir de hoje a gente já vai ter informações deles, ver vídeos; os jogadores recebem no telefone informações de esquema tático, isso e aquilo que vão colhendo até quarta-feira (dia do jogo)”, disse.

