Dentinho vive expectativa de estreia pelo Ceará: "Tá chegando a hora"

Anunciado pelo Ceará no começo de março, o atacante Dentinho ainda não estreou com a camisa alvinegra e vive expectativa para voltar aos gramados depois de mais de quatro meses. Nas redes sociais, o jogador publicou uma mensagem indicando que poderá ser relacionado para o jogo contra o CRB-AL nesta quinta-feira, 24, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste.





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta quinta-feira, Dentinho completará 20 dias de treino em Porangabuçu. Sem atuar desde 7 de novembro de 2021, o atleta passou por um recondicionamento físico para atingir a melhor forma física antes de poder ser relacionado no time de Tiago Nunes.

Sobre o assunto Nino Paraíba fala sobre briga por titularidade: "Lateral vai estar bem servida"

Árbitra retifica súmula e dá autoria de gol diante do Campinense a Cléber

Ceará estende prazo para solicitação de reembolso da Feijoada da Arrancada

O jogador foi o segundo dos três atacantes contratados pelo Ceará para 2022 e deve brigar pela posição com Cléber, Zé Roberto e Matheus Peixoto.

Tags