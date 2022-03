Ceará estende prazo para solicitação de reembolso da Feijoada da Arrancada

Os torcedores do Ceará que adquiriram os ingressos para a tradicional Feijoada da Arrancada na temporada 2022 podem solicitar reembolso entre os dias 22 e 23 de março, de modo presencial, das 9h às 19h. A retirada dos valores deve ser feita na sede do clube, na Avenida João Pessoa 3532, em Porangabuçu.

Cerca de 80% dos torcedores já foram restituídos. Além do reembolso, o clube está oferecendo como cortesia ingressos para a partida entre Ceará e Botafogo, no setor superior central da Arena Castelão. O duelo é válido pela segunda rodada do Brasileirão e marcará a estreia do Alvinegro como mandante na competição.

O reembolso para os torcedores que não sejam titulares dos ingressos será tolerada a parentes de primeiro grau portados de comprovação documental. Em outros casos, é necessário levar declaração do titular assinada juntamente a xerox do documento de identificação oficial, com assinatura igual ao que consta no documento.

O site oficial do Ceará disponibilizou o download do modelo do “Termo de Autorização para saque de reembolso”.

