Ceará anuncia oficialmente a contratação do atacante Dentinho

Depois de confirmar o acerto nas redes sociais, Dentinho foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Ceará nesta quarta-feira, 2. O atacante ex-Corinthians e Shakhtar Donetsk assinou com o Vovô até o fim de 2022 e é o nono reforço do clube na temporada.

O jogador já dava indícios de acerto com o clube alvinegro por meio de postagens em seu perfil do Twitter. Formado no Corinthians, o atacante de 33 anos teve uma longa passagem no futebol ucraniano, onde jogou por 10 anos no Shakhtar Donetsk até o fim de seu contrato, em dezembro de 2021.

Dentinho tinha o interesse de retornar ao Brasil para aguardar uma proposta do Corinthians, clube que o revelou, mas a equipe paulista não demonstrou interesse em contar com o atacante no elenco. No mercado, o atleta havia recebido propostas de outros clubes brasileiros, mas preferiu assinar com o Ceará.

No Shakhtar, Dentinho disputou 197 jogos, sendo 72 como titular, e marcou 29 gols, além de conquistar 15 títulos pelo time do leste europeu.

