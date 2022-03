Árbitra retifica súmula e dá autoria de gol diante do Campinense a Cléber

Gol do Vovô havia sido creditado ao jogador Christian, do Campinense

Nos últimos quatro jogos em que defendeu o Ceará, o centroavante Cléber marcou três gols. O marcado diante do Campinense na vitória por 1 a 0 foi o último deles, mas embora o jogador tenha sido o autor do tento, em súmula, a autoria foi para Christian, do Campinense, como gol contra.

Nesta segunda-feira, 21, no entanto, a árbitra da partida, Thayslane de Melo, retificou a autoria do gol marcado, dando os créditos ao camisa 89 no Ceará. Em documento, ela especificou que verificou após a partida a verdadeira autoria do gol por meio de imagens e vídeo.

Com a vitória para o Campinense, o Ceará finalizou a primeira fase da Copa do Nordeste invicto, com cinco vitórias e três empates na competição. A equipe alvinegra disputa as quartas de final diante do CRB-AL nesta quinta-feira, 24, às 19 horas, no Castelão.

