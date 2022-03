Nino Paraíba fala sobre briga por titularidade: "Lateral vai estar bem servida"

Jogador concedeu entrevista coletiva nessa segunda-feira, 21, e destacou a disputa por posição com Michel Macedo, sua sequência de jogos e projetou o duelo contra o CRB na Copa do Nordeste

O lateral direito do Ceará, Nino Paraíba, concedeu entrevista coletiva na tarde dessa segunda-feira, 21, antes do treino em Porangabuçu, e falou um pouco da briga por posição com Michel Macedo, da sequência de jogos que vem tendo e projetou o jogo de quinta-feira contra o CRB-AL.

Sobre a disputa por titularidade, Nino falou que quem jogar vai ajudar a equipe e lembrou também do Buiú, que está no período de transição.

"Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar vestindo a camisa do Vozão. Sobre eu e o Michel, eu falei desde que eu cheguei que quem o professor escolher a lateral vai estar bem servida. E graças a Deus estou tendo a oportunidade agora de ter mais sequência, com o Michel fora, mas logo ele está voltando aí para ajudar a gente. Esse é o nosso pensamento, tanto ele, como o Buiú, que está aí se recuperando", disse.

Questionado se com a lesão do Michel ele tinha conquistado a titularidade, Nino jogou a responsabilidade para Tiago Nunes.

"Aí tá com o treinador, ele que escolhe, que sabe o que é melhor, se é eu ou se é o Michel de titular. E como eu falei, a lateral vai estar bem servida, tanto eu como o Michel".

O atleta falou também sobre o duelo contra o CRB, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, destacando que será um duelo complicado, mas espera o apoio do torcedor para sair com a vaga para a semifinal.

"É uma equipe perigosa. Já joguei contra, no ano passado mesmo pela Copa do Nordeste, deu trabalho para a gente lá dentro, e eu sei que aqui também não vai ser diferente", projetou.

"O pensamento é que o fator casa a gente tem que aproveitar bastante, com o nosso torcedor nos apoiando do início ao fim juntos. E vamos fazer uma grande partida e, se Deus quiser, sair com a classificação, que é o mais importante".

Por fim, Nino falou de sua relação com Tiago Nunes, e disse fazer em campo aquilo que ele manda.

"No meu trabalho com o Tiago ele pede sempre a minha parte ofensiva, que ele gosta muito. Ele falou comigo que me via quando eu jogava em outros clubes e disse: 'Agora quero o que você fazia contra mim a meu favor', então graças a Deus estou fazendo o que ele pede".

