Dentinho é regularizado no BID e vive "pré-temporada" antes de estrear pelo Ceará

Contratação mais recente do Ceará, o atacante Dentinho já está apto a estrear pelo Vovô. Nesta segunda-feira, 7, o contrato do jogador com o clube foi regularizado ao ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Apesar disso, o atleta não deve estrear imediatamente com a camisa alvinegra. Em coletiva de apresentação, ele revelou que deve fazer uma "mini pré-temporada" após passar meses sem disputar uma partida antes de voltar a entrar em campo.

"Eu vou conversar com a comissão técnica para vê quanto tempo vamos fazer essa mini pré-temporada, porque há quase meses foi minha última partida. Tenho certeza que o mais rápido possível vou estar em campo. Sei que o elenco é muito forte. Tenho que me dedicar muito para chegar ao ritmo deles", explicou o camisa 31.

