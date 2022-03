Vina completa 120 jogos pelo Ceará e se aproxima de 40° gol

O jogo contra o Tuna Luso na terça-feira, 15, teve um sabor especial para o meia-atacante Vina. Além do gol que abriu o placar na vitória do Ceará por 2 a 0 na Copa do Brasil, o jogador completou a marca de 120 jogos com a camisa alvinegra e se aproxima do 40° tento.

Com quatro gols marcados em 2022, Vina divide a artilharia do Ceará com Mendoza e se consolidou como o jogador com mais participações diretas em gols na temporada, com sete ao todo.

Sobre o assunto Tiago Nunes elogia produção ofensiva do Ceará após vitória diante da Tuna Luso

Ceará não perde na Arena Castelão desde outubro de 2021

Vina comemora gol e classificação do Ceará: "Merecimento de todo o grupo"

Tiago Nunes revela lesão de Matheus Peixoto e projeta estreia do atacante pelo Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 120 jogos pelo Alvinegro, o atleta acumula 38 gols e 28 assistências, segundo os dados do oGol, e caminha para mais uma temporada sendo o principal nome do setor de ataque da equipe.

Após uma excelente temporada em 2020, Vina caiu de produção no início do Brasileirão do ano passado e chegou a ficar no banco de reservas da equipe em alguns jogos, que era comandada por Guto Ferreira na época.

Com a chegada de Tiago Nunes, o meia voltou a se firmar no time titular do Ceará e a manter sequência de boas atuações.

Tags