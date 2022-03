Tiago Nunes revela lesão de Matheus Peixoto e projeta estreia do atacante pelo Ceará

Anunciado pelo Ceará no último domingo, 14, o atacante Matheus Peixoto já foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto para estrear com a camisa alvinegra. Entretanto, na coletiva após o jogo contra o Tuna Luso-PA, o técnico Tiago Nunes revelou que o novo reforço do Vovô se recupera de uma pequena lesão no tornozelo e projeta a estreia do centroavante.

“O Matheus Peixoto fez a última partida dele em janeiro, mas ele teve uma pequena lesão no tornozelo, e essa lesão ainda não está completamente consolidada, curada. Ele vai demorar mais ainda, em torno de uma semana, duas, para poder estar a disposição para poder ser relacionado, a gente imagina isso. Então ainda precisa ter um pouco de paciência para que a gente possa contar principalmente com o Dentinho e o Matheus, já pensando nos jogos que a gente tem a disputar”, revelou o técnico.

Matheus Peixoto foi o 11° reforço do Ceará em 2022 e o terceiro atacante contratado nesta janela de transferências. Pelo Metalist-UCR, o atleta marcou 15 gols em 19 jogos e era o artilheiro da segunda divisão ucraniana até a paralisação do campeonato devido aos conflitos na Ucrânia.

