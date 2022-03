Vina comemora gol e classificação do Ceará: "Merecimento de todo o grupo"

Em entrevista pós-jogo, o camisa 29 ainda explicou a comemoração do gol e falou de sua relação com a torcida Alvinegra

Autor do primeiro gol da vitória do Ceará por 2 a 0 sobre a Tuna Luso-PA, que classificou o time para a terceira fase da Copa do Brasil, o atacante Vina falou após o jogo do sentimento de ajudar a equipe e explicou a comemoração do gol.

"Bom demais estar sempre ajudando de forma eficaz o Ceará a sair com a vitória, isso é importante demais, mas é merecimento de todo o grupo. A gente sabe o quanto a gente batalha, o quanto a gente se entrega por essa camisa, e a comemoração ali é o Luva de Pedreiro que tá fazendo sucesso nas redes sociais que ele fala "receba", aí eu fiz a comemoração que o meu sobrinho tinha pedido para eu fazer essa comemoração hoje que ia sair o gol, e graças a Deus fui feliz de fazer o gol e ajudar na classificação", disse.

O camisa 29 falou também sobre o apoio que recebe da torcida e agradeceu pelo carinho que recebe.

"Sou muito feliz de vestir essa camisa, de todo o carinho que eu recebo. Eu sei que as cobranças são justas, sempre falei que quando você veste a camisa de um time grande, a responsabilidade, a pressão boa, ela existe. Mas eu queria agradecer pelo carinho que eles me dão, isso me faz toda vez que entrar dentro do campo poder representar eles da melhor maneira possível", finalizou.

