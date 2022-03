Ceará não perde na Arena Castelão desde outubro de 2021

No recorte, são 13 jogos por quatro competições diferentes, com nove vitórias e quatro empates; último revés foi para o Palmeiras-SP, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão 2021

O Ceará venceu a Tuna Luso-PA nesta terça-feira, 15, por 2 a 0, pela segunda fase da Copa do Brasil. O triunfo representou o 13º duelo seguido sem derrota do Alvinegro dentro da Arena Castelão, sendo nove vitórias e quatro empates, o que representa um aproveitamento de 79,48% nesse período.

A última derrota do Vovô no Gigante da Boa Vista aconteceu há quase cinco meses, no dia 20 de outubro, para o Palmeiras-SP, por 2 a 1, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Se voltar mais um pouco, o revés anterior havia sido no dia 17 de junho, também por 2 a 1, dessa vez para o Bahia.

No recorte, o Ceará tem jogos por quatro competições diferentes: Brasileirão, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil. Onze destes duelos foram como mandante, e outros dois foram Clássicos-Rei em que o Alvinegro atuava de visitante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Matheus Peixoto desembarca em Fortaleza e manda recado à torcida do Ceará

Vina é o atleta com mais participações diretas em gols do Ceará na temporada

Os números reforçam a força da equipe dentro de casa. No entanto, longe do Castelão, o Vovô não conseguiu vencer nenhum jogo no Brasileirão do ano passado. Na atual temporada, o time tem conquistado um bom desempenho fora. São cinco jogos, com três vitórias, um empate e uma derrota. No entanto, o único revés representa a eliminação do clube no Campeonato Cearense para o Iguatu.

Tags