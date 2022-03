Tiago Nunes elogia produção ofensiva do Ceará após vitória diante da Tuna Luso

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

De acordo com treinador, Alvinegro de Porangabuçu finalizou 25 vezes na vitória por 2 a 0 pela Copa do Brasil

Na vitória diante da Tuna Luso em 2 a 0 pela segunda fase da Copa do Brasil, o Ceará demonstrou uma grande produtividade ofensiva. Após o duelo, em coletiva, o técnico Tiago Nunes elogiou as chances criadas pelo grupo no jogo.

"Nas últimas três partidas, nossa equipe teve sete gols e não sofreu nenhum, vem criando muitas situações de gols e cria bastante. Fiquei muito orgulhoso da equipe competir o tempo todo. Pelas minhas contas, tivemos 25 finalizações, um número extremamente expressivo. Em torno de nove situações de gol. O adversário teve duas chances de gol, uma em cada tempo. Não teve escanteio. Tivemos um jogo de muita imposição", afirmou o treinador do Vovô.

Sobre o assunto Ceará domina, vence Tuna Luso-PA por 2 a 0 e avança na Copa do Brasil

Vina é o atleta com mais participações diretas em gols do Ceará na temporada

Ceará não perde na Arena Castelão desde outubro de 2021

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com gols de Vina e Cléber na segunda etapa, o Ceará bateu a Tuna Luso-PA por 2 a 0 e se garantiu na terceira fase da competição. Além disso, o clube faturou R$ 1,9 milhão com o avanço.