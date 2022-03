Vina é o atleta com mais participações diretas em gols do Ceará na temporada

Decisivo na vitória por 2 a 0 do Ceará sobre a Tuna Luso pela Copa do Brasil, com um gol e uma assistência, Vina se tornou o jogador do elenco alvinegro com mais participações diretas em gols na atual temporada, totalizando seis, além de dividir a artilharia com Mendoza, ambos com quatro tentos.

Neste ano, o meio-campista balançou as redes quatro vezes, três pela Copa do Nordeste e uma na Copa do Brasil, além de dar duas assistências. Desta forma, dos 18 gols marcados pelo Vovô em 2022, 33% tiveram a colaboração direta de Vina, evidenciando o protagonismo que o atleta exerce na equipe.

Desde 2020 no Alvinegro de Porangabuçu, o camisa 29 soma, em 120 partidas, 34 gols e 27 assistências. Nesta temporada, o treinador Tiago Nunes tem dado ainda mais liberdade para o meio-campista, utilizando-o como segundo atacante, posição que o permite desempenhar diferentes funções dentro de campo, seja auxiliando nas construções ofensivas ou finalizando os lances dentro da área.



