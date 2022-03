Quem é o atacante Matheus Peixoto, novo reforço do Ceará; veja números

O Ceará acertou a contratação do atacante Matheus Peixoto por empréstimo junto ao Metalist, da Ucrânia, até o fim de 2022. O novo reforço do Vovô teve passagem pelo Juventude na temporada passada e foi um dos destaques da equipe gaúcha no início do Brasileirão. O Esportes O POVO levantou os números do atleta de 26 anos, que deve chegar a Porangabuçu já nesta segunda-feira, 14.

Antes de se destacar no Juventude, Matheus Peixoto teve passagens por alguns clubes do Nordeste, como o Bahia e o Sport, e também pelo Bragantino-SP, mas sem números tão expressivos. O atacante começou a chamar a atenção dos clubes brasileiros após o bom início no Brasileirão 2021 pelo Verdão de Caxias do Sul, onde marcou sete gols em 12 jogos e era um dos artilheiros do campeonato até a saída para o Metalist, da Ucrânia.

No clube do Leste Europeu, o jogador tem números que impressionam. Disputando a segunda divisão da Ucrânia, ele é o artilheiro do campeonato com 14 gols em 16 jogos e é um dos principais responsáveis por colocar o Metalist na liderança. A competição foi paralisada devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia.

A FIFA permitiu que os clubes ucranianos liberassem os jogadores para assinar com outros times até junho de 2022. Porém, as equipes podem negociar acordos para terem atletas por empréstimo até o final da temporada, como é o caso do Alvinegro.

Matheus Peixoto é o 11° reforço do Ceará no ano, sendo o terceiro atacante contratado para o ano de 2022 junto com Zé Roberto e Dentinho.

