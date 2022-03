Atacante Matheus Peixoto é regularizado e pode estrear pelo Ceará

O atacante Matheus Peixoto, novo reforço do Ceará, teve o seu nome publicado no BID nesta terça-feira, 15. Desta forma, o atleta está regularizado e pode estrear pelo Alvinegro. O centroavante chega a Fortaleza no fim da tarde desta terça-feira, 15.

O jogador de 26 anos foi cedido ao Ceará pelo Metalist Kharviv, da Ucrânia, até o fim da temporada 2022. Matheus Peixoto deve iniciar os treinamentos na nova equipe a partir desta quarta-feira, 16.

O atacante é aguardado no Castelão para acompanhar das arquibancadas a partida do Ceará, às 21h30min, contra o Tuna Luso-PA, pela Copa do Brasil.

A contratação de Matheus Peixoto encerra a procura da diretoria do Ceará no mercado da bola por um "9". O atleta chega para assumir o protagonismo de gols do ataque alvinegro. O atacante de 26 anos marcou 27 gols nos últimos 46 jogos disputados em 2021, vestindo a camisa do Juventude e do Metalist Kharviv, clube ucraniano dono dos direitos econômicos do jogador.

Em meio à guerra na Ucrânia e a paralisação do futebol no país, o Metalist aceitou ceder o centroavante, principal goleador da equipe, por empréstimo ao Ceará até o fim da temporada. O Alvinegro pagará 100% dos salários do atleta durante o período.

