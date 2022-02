Passes, finalizações e rebatidas: veja quem liderou as estatísticas do Ceará contra o Sergipe

O lateral-direito Michel Macedo acertou todos os passes que tentou na partida, enquanto o atacante Zé Roberto, autor do gol do triunfo, foi o que mais finalizou pelo Vovô

Em meio aos desfalques, o treinador Tiago Nunes escalou uma equipe repleta de jogadores estreantes com a camisa do Ceará para o confronto diante do Sergipe, vencido pelo Vovô por 1 a 0 na última segunda-feira, 1, pela Copa do Nordeste. Entre os novatos, quatro se destacaram com boas atuações e desempenhos estatísticos relevantes: o lateral-direito Michel Macedo, o atacante Zé Roberto, o volante Richard e o zagueiro Marcos Victor.

No fundamento passe, Michel Macedo foi soberano. O lateral acertou todos os 42 passes que tentou ao longo da partida, totalizando 100% de aproveitamento. O volante Richard, com 91% de precisão, e o zagueiro Marcos Victor, com 89%, também se destacaram pela efetividade com as bolas nos pés.

Sobre o assunto Destaque contra o Sergipe, zagueiro Marcos Victor pertence ao Floresta e Ceará tem opção de compra

Tiago Nunes expõe dificuldades do Ceará na preparação para o Clássico-Rei

FutCast analisa estreia do atacante Zé Roberto pelo Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Autor do gol que garantiu a vitória do Vovô, Zé Roberto foi o atleta alvinegro com mais finalizações no jogo. Ao todo, foram três tentativas de chutes, todas em direção ao gol. O atacante também foi o segundo em cruzamentos corretos (2), atrás somente do volante Marlon.

Richard conseguiu desempenhar bem tanto a função defensiva que a função de primeira volante exige, como também as construções ofensivas a partir do campo de defesa, característica do estilo de jogo do treinador Tiago Nunes. Na partida, o camisa 25 foi o atleta com mais interceptações (2) e o segundo em lançamentos corretos (2).

O jovem zagueiro Marcos Victor foi uma das principais surpresas do jogo. Com apenas 20 anos, o defensor, que pertence ao Floresta e está emprestado ao Ceará, foi o líder de bolas rebatidas (9), e só participou menos do jogo (posse de bola) que o lateral Michel Macedo.

Fonte: Footstats.



Tags