Tiago Nunes expõe dificuldades do Ceará na preparação para o Clássico-Rei

Em coletiva cedida após a vitória diante do Sergipe, o técnico Tiago Nunes, além de avaliar o desempenho da equipe, falou também sobre a preparação para o Clássico-Rei. Ceará e Fortaleza irão se enfrentar no próximo sábado, 5, às 17h45min, no Castelão. O treinador do Vovô citou o pouco tempo de preparação para o jogo devido ao adiamento do jogo da segunda-feira, 31, que deveria ter ocorrido na sexta, mas foi adiado por casos de Covid-19.

"O tempo não é hábil. A gente sabe que o tempo ta longe de ser excelente. Nós iríamos jogar no sábado passado esse jogo e estamos jogando na segunda. Vamos chegar em Fortaleza na terça. Fomos prejudicados por essa logística, mas temos que nos adaptar. Não temos outro caminho ou escolha. Muitos jogadores que voltaram agora a treinar, que perderam uma parcela importante do período de preparação devido ao afastamento por Covid-19. A gente programou com calma nossa preparação, mas existem fatores que fogem ao nosso controle. Temos que remediar da melhor forma possível, pois temos esse jogo importante no sábado", salientou Nunes.

O técnico alvinegro falou também sobre os atletas que devem estar disponíveis e preparados para o duelo e sobre como o processo de recuperação dos desfalques deve influenciar no jogo do final de semana.

“Meu pensamento é primeiro recuperar os atletas que aqui jogaram, avaliar quem, dos atletas que testaram negativo para a Covid, tem um mínimo de condição para compor o elenco no jogo de sábado. Ninguém está em condição plena, a gente está muito longe. Tivemos muitos casos de Covid. Vamos primeiro avaliar que vai estar disponível e pensar em uma equipe equilibrada e que possa dar uma boa resposta desportiva no clássico”, pontuou.



