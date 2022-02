Com vários desfalques, Tiago Nunes elogia "superação comportamental" dos atletas do Ceará

Técnico alvinegro ressaltou a importância do triunfo e destacou a determinação dos jogadores mesmo com as baixas na equipe

O Ceará venceu o Sergipe-SE por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, 31, em estreia na Copa do Nordeste e na temporada 2022. Mesmo sendo favorito para o confronto, o Alvinegro teve diversos desfalques para a partida. Na coletiva pós-jogo, o técnico Tiago Nunes elogiou a competitividade da equipe e a determinação dos jogadores.

“O que me deixou satisfeito foi o número de situações de gol criadas. Nossa equipe foi muito agressiva desde o início do jogo. Poderíamos ter feito 2 a 0 cedo e mudado o jogo, abrindo uma vantagem que poderia nos dar uma tranquilidade maior. Fizemos uma partida que, no meu ponto de vista, foi muito boa. Merecemos a vitória até por um placar mais elástico. Mas, iniciar com o pé direito é sempre importante. A gente inicia com uma vitória importante que nos dá confiança para o resto da temporada”, avaliou.

“Fiquei muito feliz porque a gente colocou em prática muitas combinações de jogadas, foi muito competitivo nos duelos de um contra um, nos duelos defensivos, na pressão ao portador da bola, na marcação alta tentando recuperar a bola o mais rápido possível. O que me surpreendeu foi a superação comportamental dos jogadores. Eles estavam muito determinados a jogar. A parte física foi bem, mesmo longe do ideal. Uma partida que nos dá expectativas positivas para a sequência dos jogos”, completou o treinador.

O jogo deveria ter acontecido no sábado, 29, entretanto, diversos atletas do Sergipe testaram positivo para o coronavírus. Com isso, a equipe não tinha o mínimo de 13 jogadores exigidos pela competição para a partida acontecer. Assim, o adiamento foi solicitado e o duelo passou para esta segunda-feira, 31. No domingo, 30, o clube comunicou que, após nova testagem, dos 16 atletas positivados, apenas um foi diagnosticado com a doença. O Ceará contou com 13 desfalques por Covid-19 e lesão.

“Atrapalhou muito, não só essa logística que foi proporcionada pela organização da competição, infelizmente. A gente fez uma organização muito boa por parte do clube para chegarmos com qualidade e tempo hábil. A nossa rotina fica extremamente prejudicada pela sequência do trabalho e somado aos 17, 18 jogadores que ficaram fora por Covid ou lesão. Mas há de se valorizar o grupo que aqui esteve, jogadores que vestiram com muita honra, doação e competitividade a camisa do Ceará”, reforçou.

Na próxima rodada da Copa do Nordeste, o Alvinegro de Porangabuçu protagoniza o primeiro Clássico-Rei do ano com o Fortaleza. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 5, às 17h45min, no Castelão.

“Meu pensamento é primeiro recuperar os atletas que aqui jogaram, avaliar quem, dos atletas que testaram negativo para a Covid, tem um mínimo de condição para compor o elenco no jogo de sábado. Ninguém está em condição plena, a gente está muito longe. Tivemos muitos casos de Covid. Vamos primeiro avaliar que vai estar disponível e pensar em uma equipe equilibrada e que possa dar uma boa resposta desportiva no clássico”, completou Tiago Nunes.



