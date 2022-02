FutCast analisa estreia do atacante Zé Roberto pelo Ceará

O FutCast desta semana analisa a atuação do Ceará no primeiro jogo da temporada, quando venceu o Sergipe por 1 a 0 pela Copa do Nordeste. Os jornalistas Lucas Mota e Afonso Ribeiro debateram, entre diversos assuntos sobre a partida, o desempenho do estreante Zé Roberto, que marcou o gol da vitória alvinegra.

Ouça abaixo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags