Destaque contra o Sergipe, zagueiro Marcos Victor pertence ao Floresta e Ceará tem opção de compra

Defensor se sobressaiu na estreia do Alvinegro pela Copa do Nordeste e chamou a atenção dos torcedores. Vovô tem vínculo com o atleta até junho, mas pode executar compra junto ao Floresta

Titular do Ceará na partida contra o Sergipe, válida pela Copa do Nordeste, o jovem zagueiro Marcos Victor, de 20 anos, chamou a atenção dos torcedores alvinegros. Ele aproveitou bem a oportunidade que teve devido a grande quantidade de desfalques que o Vovô tinha para o duelo e foi uma das peças que se destacou na vitória dos cearenses por 1 a 0.

Em campo durante os 90 minutos, Marcos Victor foi líder de rebatidas pelo Ceará (9), o segundo jogador do time que mais acertou passes (34) e só participou menos do jogo (posse de bola) que o lateral Michel Macedo, segundo dados do Footstats. Demonstrando segurança, o atleta gerou comentários de torcedores nas redes sociais, que viram nele potencial de crescer, assim como fez nos últimos anos o atleta Gabriel Lacerda.

Assim como o colega de posição, Marcos Victor também chegou ao Ceará já na última idade das categorias de base, sendo atleta Sub-20. Ele pertence ao Floresta e está emprestado ao Vovô desde o ano passado. Em 2021, ele fez 28 jogos pelo time Sub-20 do Alvinegro e três pela equipe Sub-23.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com vitória na estreia, Ceará mantém invencibilidade na fase de grupos do Nordestão

Zé Roberto comemora gol em sua estreia pelo Ceará e projeta Clássico-Rei: "Jogo muito difícil"

Ceará volta a vencer fora da capital cearense após quase 10 meses de jejum

Com vários desfalques, Tiago Nunes elogia "superação comportamental" dos atletas do Ceará

O bom desempenho fez o empréstimo ser renovado por mais seis meses e agora o vínculo de Marcos Victor com o Vovô vai até o fim de junho. Com a oportunidade logo no primeiro jogo e o bom desempenho, porém, o interesse da diretoria alvinegra pode aumentar.

O zagueiro tem contrato com o Floresta até fim de 2024 e está emprestado ao Ceará com opção de compra ao fim do período. O valor está fixado, mas as duas equipes preferem não revelar. Natural de Fortaleza, ele chegou ao Floresta com 18 anos e já havia jogado na base do Ferroviário.

Apesar da forte concorrência na posição, na qual o Ceará conta com Luiz Otávio, Messias, Lucas Ribeiro e Gabriel Lacerda, Marcos Victor se colocou como uma opção confiável para Tiago Nunes pela boa impressão deixada no jogo de estreia. O desempenho dele será avaliado até o fim do contrato de empréstimo.

Tags