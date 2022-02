Com gol de Zé Roberto, Ceará vence o Sergipe na estreia da Copa do Nordeste

Atacante de 28 anos marcou o único gol do Vovô na vitória por 1 a 0 fora de casa. Partida é válida pela segunda rodada do Nordestão

O Ceará iniciou mais uma vez a Copa do Nordeste com vitória. Na noite desta segunda-feira, 31, o Vovô venceu o Sergipe fora de casa por 1 a 0. O atacante estreante Zé Roberto marcou o gol da equipe alvinegra aos 10 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, embora com um jogo a menos, a equipe comandada por Tiago Nunes fica na segunda colocação do Grupo B. Já o time sergipano, com o revés, é lanterna da chave A.

Na próxima rodada, o Alvinegro de Porangabuçu protagoniza o primeiro Clássico-Rei do ano com o Fortaleza. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 5, às 17h45min, no Castelão. No dia seguinte, às 16 horas, o Sergipe recebe o Altos.

O jogo — Com ambos os times com desfalques por conta da Covid-19 e em início de temporada, a partida se desenhou nos minutos iniciais com os dois grupos buscando entrosamento. Na disputa por espaço ofensivo em campo, o Ceará foi levando a melhor e logo conseguiu chegar ao gol. Aos 10 minutos, após saída errada do Sergipe, Cléber conseguiu tocar para Zé Roberto, que marcou o primeiro tento do alvinegro na temporada.

O camisa 63 ainda teve chance de ampliar dois minutos depois, após pênalti sofrido por Michel Macedo, mas a trave acabou por parar o trajeto da bola até as redes. Com o placar reverso, o Sergipe foi em busca da igualdade e até cresceu em certo momento, mas foi para o intervalo sem ameaçar firmemente a meta do goleiro João Ricardo.

No segundo tempo, o Ceará teve a primeira chance de gol após Marlon ficar cara a cara com o goleiro João Gabriel, mas a finalização foi defendida. Do outro lado do campo, o Sergipe foi conquistando mais espaço, mas a partida foi se tornando mais truncada com o passar dos minutos.

Buscando uma maior efetividade nas finalizações, o técnico Tiago Nunes colocou Iury Castilho em campo no lugar de Cléber. Ele teve uma grande chance de ampliar o placar ao ficar de frente pro João Gabriel aos 27 minutos, mas o goleiro fez uma grande defesa, e as equipes finalizaram a partida sem marcar mais gols.

