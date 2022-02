Zé Roberto comemora gol em sua estreia pelo Ceará e projeta Clássico-Rei: "Jogo muito difícil"

Autor do único gol alvinegro na vitória do Vovô por 1 a 0 sobre o Sergipe, centroavante reconhece dificuldades na primeira partida da equipe na temporada, mas ressalta importância de estrear na Copa do Nordeste com vitória

O Ceará iniciou o calendário oficial de jogos na temporada com vitória por 1 a 0 sobre o Sergipe, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Autor do único gol alvinegro na partida, o centroavante Zé Roberto comemorou o gol marcado em sua estreia com a camisa do Vovô e destacou a importância de iniciar a trajetória da equipe na competição conquistando os três pontos.

"Estou bastante feliz. Primeiramente pela vitória, mas também pelo jogo que fizemos. Primeiro jogo da temporada é muito difícil e complicado. Muita gente estreando. O importante era garantir a vitória. Fazer o gol também é muito importante para mim. Minha chegada aqui foi muito comentada, vou lutar ao máximo para honrar as cores do clube", destacou o camisa 63 alvinegro.

O atacante também falou sobre o Clássico-Rei contra o Fortaleza, próximo confronto do Alvinegro de Porangabuçu na competição regional. "Agora é trabalhar forte para o clássico. É um jogo extremamente difícil, vamos fazer de tudo para sairmos vitoriosos", disse Zé Robertom, projetando um duelo equilibrado entre os dois rivais.

Ceará e Fortaleza se enfrentam no próximo sábado, 5m às 17h45min, na Arena Castelão. A partida é válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

