Treinador do Ceará, Tiago Nunes testa positivo para Covid-19

È o quarto caso de Covid-19 dentro do clube desde a reapresentação, no dia 8 de janeiro; segundo a assessoria, técnico está bem, cumprindo isolamento e em observação

O técnico do Ceará, Tiago Nunes, testou positivo para Covid-19. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do clube, que também informou que o treinador está bem, cumprindo isolamento e sendo observado pelo Centro de Saúde e Performance do Alvinegro.

É o quarto caso confirmado com o vírus no clube desde a reapresentação, no dia 8. Os outros nomes que testaram positivo foram o atacante Iury Castilho, o lateral-esquerdo Kelvyn e o goleiro Vinícius Machado.

Sobre o assunto Com caras novas, Ceará se reapresenta no Porangabuçu para a temporada 2022

Três jogadores do Ceará testam positivo para Covid-19

Marlon testa negativo para Covid-19 em contraprova e é reintegrado ao elenco do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os treinamentos com o elenco Alvinegro vão seguir com os auxiliares Evandro Fornari, Kelly Guimarães e Daniel Azambuja e o analista de desempenho Pedro Sotero.

Tags