Com Iury Castilho e Lucas Ribeiro no BID, Ceará tem todos reforços regularizados

Dessa forma, o treinador Tiago Nunes tem a disposição todos os atletas do elenco para a estreia diante do Sergipe, no dia 29, sábado, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela Copa do Nordeste

O atacante Iury Castilho e o zagueiro Lucas Ribeiro foram regularizados pelo Ceará no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão aptos para disputar as competições oficiais pelo clube. Dessa forma, o Vovô tem todos os oito reforços, que incluem Nino Paraíba, Michel Macedo, Victor Luís, Richard, Richardson e Zé Roberto, com os nomes publicados no BID.

Destaque do CSA na última temporada, Iury Castilho, de 26 anos, foi cedido pelo Portimonense, de Portugal, até o final do próximo ano, com opção de compra. Para contar com o atacante e vencer a concorrência no mercado da bola, o Alvinegro teve de desembolsar cerca de R$ 960 mil pelo empréstimo do atleta. Pelo clube alagoano, marcou 10 gols na Série B e foi um dos artilheiros da equipe na competição.

A contratação do zagueiro Lucas Ribeiro, de 23 anos, também aconteceu por empréstimo até o fim de 2022. O defensor, que pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, atuou nas últimas duas temporadas no Internacional-RS, onde disputou 33 partidas, entrando em campo em jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Gauchão.

O primeiro compromisso oficial do Ceará na atual temporada será diante do Sergipe-SE no dia 29, às 17h45min, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela 2ª rodada da Copa do Nordeste — já que o confronto da 1ª rodada contra o Globo-RN foi adiado.

Neste sábado, 22, o Vovô fará um jogo-treino com o Floresta, às 16 horas, no estádio Carlos de Alencar Pinto. O jogo será uma oportunidade para ambas equipes avaliarem jogadores, testarem formações e proporcionarem ritmo de jogo aos atletas. A transmissão da partida será feita através da Vozão TV, no YouTube.

