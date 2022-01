Calendário alvinegro: saiba as datas dos primeiros jogos do Ceará em 2022

Vovô irá disputar Copa do Nordeste e Campeonato Cearense no mês de fevereiro. Sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana ocorre em março

O Ceará já realizou, desde que começou a pré-temporada, 12 dias de treinos. A equipe alvinegra se prepara para a estreia na Copa do Nordeste, primeiro torneio que irá disputar no ano. A primeira partida que o time irá jogar será no dia 29 de janeiro, quando enfrenta o Sergipe no estádio Batistão, às 17h45min, pela segunda rodada do certame.

O jogo da primeira rodada, que deveria ser a estreia do Vovô no ano, foi adiado inicialmente a pedido da própria equipe, que gostaria de um maior tempo de preparação. A partida iria ocorrer no dia 1° de fevereiro, mas a data foi alterada nesta quinta-feira, 20, para o dia 8 do mesmo mês. A segunda mudança foi feita por causa do gramado do Castelão. O Fortaleza joga contra o Floresta no dia 2 de fevereiro no estádio cearense e, por determinação do Governo, a praça esportiva não pode ser utilizada por dois dias seguidos.

Desse modo, antes disputar o jogo da primeira rodada, o Ceará deve ainda protagonizar um Clássico-Rei junto ao Fortaleza. As equipes se enfrentam pela terceira rodada da competição regional. De acordo com a tabela básica divulgada pela CBF, a terceira rodada da Copa do Nordeste deve acontecer nos dias 5 ou 6 de fevereiro.

Em fevereiro, o Ceará ainda disputa o Campeonato Cearense. A equipe entra no torneio a partir das quartas de final, que deve se iniciar no dia 22. No mês seguinte, além de Estadual e Copa do Nordeste, o Alvinegro também terá como compromisso o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana, que ocorre na semana do dia 23 de março.

Confira as datas dos primeiros jogos do Ceará em 2022:

29/01 - 17h45min - Sergipe x Ceará - 2ª rodada da Copa do Nordeste

05 ou 06/02 - A definir - Fortaleza x Ceará - 3ª rodada da Copa do Nordeste

08/02 - 19h30min - Ceará x Globo-RN - 1ª rodada da Copa do Nordeste

12 ou 13/02 - A definir - Ceará x Sampaio Corrêa - 4ª rodada da Copa do Nordeste

15 ou 16/02 - A definir - Ceará x Sport - 5ª rodada da Copa do Nordeste

