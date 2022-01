Três jogadores do Ceará testam positivo para Covid-19

Após reapresentação para o início da pré-temporada, três atletas foram diagnosticados com Covid-19 no Alvinegro. Em comunicado oficial, o clube informou que o atacante Iury Castilho, o lateral-esquerdo Kelvyn e o goleiro Vinícius Machado tiveram resultado positivo para a doença.

Os jogadores estão assintomáticos e já iniciaram o período de isolamento. O meio-campista Marlon também foi diagnosticado com coronavírus, mas na contraprova o teste deu negativo. O clube já realizou a terceira testagem e aguarda o resultado.

Antes do início do período de treinamentos, jogadores, membros da comissão técnica e funcionários realizaram testagens para Covid-19 e Influenza. O elenco do Vovô se reapresentou na tarde do último sábado, 8, no CT do Porangabuçu. Nesta primeira semana de treinos da pré-temporada, o Ceará decidiu adotar um esquema de isolamento com elenco e comissão técnica.

Neste momento de aumento de casos de Covid-19 e Influenza no Estado, o único deslocamento do elenco é para o CT do Porangabuçu. A diretoria alvinegra espera, assim, evitar outros contágios. A delegação do Vovô está concentrada em um hotel da capital cearense.



