Fisiologista do Ceará expõe condição física dos atletas na pré-temporada

Em entrevista ao Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, André Martins elogiou a condição física no qual os jogadores do alvinegro voltaram de férias

Convidado do Esportes do Povo, programa esportivo da rádio O POVO CBN, desta sexta-feira, 21, o fisiologista do Ceará, André Martins, elogiou a condição no qual os atletas chegaram para pré-temporada após o breve período de férias.

"A pré-temporada está sendo bem positiva. O ponto mais positivo que a gente tem foi ter conseguido receber esses atletas em um bom estado de prontidão vindo de um período de férias, algo que a gente não tinha conseguido no ano passado por conta do período da pandemia", afirmou.

Sobre o trabalho que tem sido feito em conjunto com o técnico Tiago Nunes e a comissão técnica, André explicou que tem focado no ganho de força e de resistência dos atletas. "A gente vem nessas duas semanas evoluindo com os atletas principalmente no ganho de força e de resistência. O foco é dar essa base de força e ganhos de resistência para prepará-los para uma temporada de nove meses que provavelmente vamos ter calendário mais apertado", pontuou o fisiologista.

Segundo ele, a resposta aos trabalhos em ganho de força e resistência tem sido positiva por conta dos exercícios de intensidade realizados pelo treinador e pela comissão. "Estamos conseguindo dar muita qualidade em relação a intensidade dos trabalhos. Os trabalhos do Tiago (Nunes) são muito intensos e eles fazem parte dos nossos trabalhos de pré-temporada. A gente, comparando algumas cargas de anos interiores, temos conseguindo atingir lineares superiores ao que muitos atletas conseguiram em outras pré-temporadas. A gente encara isso como muito positivo".

Com relação aos atletas que estão em processo de recuperação, André Martins comentou os status de Jacaré e de Bruno Pacheco e também especificou tem sido a preparação dos jogadores recém contratados.

"Os atletas seguem em processo de pré-temporada. Jacaré já tinha iniciado o processo de transição no final da temporada. Pacheco está próximo de iniciar o processo de transição. O Zé Roberto é um atleta novo e temos um cuidado com esses atletas que chegaram agora, pois ainda estamos conhecendo algumas respostas deles aos treinamentos", disse.

