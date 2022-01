Richard e Richardson são regularizados pelo Ceará no BID

Dentre os novos contratados para a temporada de 2022, resta ao Vovô regularizar a situação do atacante Iury Castilho e do zagueiro Lucas Ribeiro

O Ceará registrou mais dois jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Os volantes Richard e Richardson estão regularizados e podem atuar pelo Vovô diante do Sergipe-SE, no dia 29, sábado, às 17h45min, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O confronto regional será a estreia oficial do Vovô na temporada de 2022.

Com contrato até o fim de 2024, Richardson foi a primeira contratação anunciada pelo Alvinegro de Porangabuçu. O atleta de 30 anos retorna ao clube após três temporadas atuando pelo Kashiwa Reysol, do futebol japonês. A primeira passagem do volante pelo Vovô aconteceu entre 2016 e 2018, quando participou das campanhas do acesso em 2017 e da permanência na Série A em 2018.

Também com vínculo até 2024, Richard chega ao Ceará após boas passagens pelo Athletico-PR nas últimas duas temporadas. Para contratar o atleta de 27 anos, a diretoria alvinegra investiu R$ 1 milhão para adquirir 50% dos direitos federativos.

Ao todo, o Alvinegro já regularizou a situação de seis recém-contratados: Nino Paraíba, Michel Macedo, Victor Luís, Zé Roberto, Richard e Richardson. Somente o atacante Iury Castilho e o zagueiro Lucas Ribeiro ainda não tiveram os nomes publicados no BID.



