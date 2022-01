Ceará lança três novos uniformes para a Copa do Nordeste

As três camisas lançadas nesta quinta-feira, 20, para o certame regional fazem homenagem ao turismo, ao artesanato e à tecnologia do Estado

O Ceará lançou nesta quinta-feira, 20, três novos uniformes. Eles serão utilizados pelo elenco para a disputa da Copa do Nordeste. O Alvinegro de Porangabuçu estreia na competição no dia 29 de janeiro, sábado, às 17h45min, diante do Sergipe. O jogo é válido pela segunda rodada do certame.

As três camisas lançadas para o torneio regional fazem homenagem ao turismo, ao artesanato e à tecnologia do Estado. O uniforme principal remete à tecnologia do hub tecnológico cearense. O segundo traz detalhes dos principais elementos do artesanato local: a renda, o couro e a palha. Já o uniforme de goleiro faz homenagem ao setor do turismo, com cores que remetem ao mar local e as areias do litoral.

As camisas já estão disponíveis para venda nas lojas Vozão, tanto presencial quanto online. Todas elas custam R$ 259,90 cada.

Veja imagens do novo uniforme do Ceará: