Jornalista goiano traça perfil do atacante Zé Roberto, reforço do Ceará

Alex Rodrigues, da CBN Goiânia, conversou com o Esportes O POVO sobre as características do novo centroavante do Vovô

Ciente da necessidade de reforçar o setor ofensivo, o Ceará foi ao mercado da bola com a difícil missão de encontrar um atacante que, além de fazer gols, função básica de qualquer centroavante, também se encaixasse no estilo de jogo solicitado pelo treinador Tiago Nunes: mobilidade e versatilidade. O escolhido foi Zé Roberto, que chega ao Vovô com status de artilheiro do Atlético-GO na temporada passada, com 16 gols. Para entender as suas características dentro de campo, o Esportes O POVO conversou com o jornalista goiano Alex Rodrigues, da rádio CBN Goiânia.

Dentro das quatro linhas, Zé Roberto agrega com boa mobilidade, capacidade de atuar fora e dentro da área, além do bom poder de finalização, seja através de chutes ou cabeceios. Estas qualidades potencializam a ideia de jogo do treinador Tiago Nunes, que obteve sucesso no Athletico-PR utilizando Pablo e Marco Ruben como centroavantes, atletas que possuem características semelhantes.

“É um camisa 9, mas não é aquele centroavante que joga parado, centralizado, esperando a bola no pé para fazer alguma coisa. É um atacante com mobilidade. Ele sai muito para buscar o jogo, não é o tipo de centroavante acomodado. Se a bola não chega, ele dá um jeito de buscar. Muitas vezes ele desempenhou o papel de falso camisa 10, de segundo atacante. Boa finalização de média e longa distância, faz gols de cabeça, um jogador que consegue concluir bem as jogadas aéreas, além de ser muito bom cobrador de pênaltis”, destacou.

Segundo o jornalista, Zé Roberto pode jogar tanto na função com dois jogadores de velocidade, criando para ele, como também com outro centroavante, saindo um pouco mais da área. “É um jogador muito habilidoso, fez gols bonitos inclusive. É um jogador muito inteligente, que se dá bem com meias possuem o toque e a passada rápida. É experiente também, acostumado a grandes jogos, atuou muito tempo no interior de São Paulo contra os grandes times da capital. Ele não costuma pipocar em jogos grandes”, concluiu.

