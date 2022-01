Tiago Nunes testa negativo para Covid-19 e volta a comandar os treinos do Ceará

O treinador Tiago Nunes testou negativo para Covid-19 e voltará a comandar os treinamentos de pré-temporada do Ceará nesta terça-feira, 18, em Porangabuçu. O comandante do Vovô foi diagnosticado com o vírus na última quinta-feira, 13, e cumpriu cinco dias de isolamento.

Com o retorno, o técnico poderá seguir com a preparação do elenco alvinegro para o duelo de estreia na temporada de 2022, diante do Sergipe-SE, no dia 29, às 17h45min, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela 2ª rodada da Copa do Nordeste — já que o confronto da 1ª rodada contra o Globo-RN foi adiado.

Antes de estrear oficialmente, o Alvinegro fará um jogo-treino com o Floresta, no sábado, 22, às 16 horas, no estádio Carlos de Alencar Pinto. O jogo será uma oportunidade para ambas equipes avaliarem jogadores, testarem formações e proporcionarem ritmo de jogo aos atletas.

Quem também volta a ficar à disposição é o zagueiro Messias, recuperado de um desconforto. O defensor participou do seu primeiro treino neste ano com o restante do elenco e realizou atividades físicas e técnicas durante esta segunda-feira, 17.



