Apresentado, Richard ressalta o esforço do Ceará para contratá-lo: "Não dependia só de mim"

O atleta chegou ao Vovô a pedido do técnico Tiago Nunes e assinou contrato com o Alvinegro do Porangabuçu até o fim de 2024

Terceiro reforço do Vovô para a temporada 2022, Richard destaca o esforço do clube para contar com ele neste ano. Em coletiva de apresentação concedida nesta segunda-feira, 17, o volante contou que recebeu outras propostas e que o empenho da diretoria alvinegra foi determinante para sua vinda ao Ceará.

"Tive propostas de outros clubes. Quando surgiu a proposta do Ceará, tive a oportunidade de estar vindo para cá, sentei com a minha família, meu empresário. Ouvi os objetivos que o clube tem esse ano, me interessei bastante. Quero agradecer ao presidente, ao Ceará pela insistência porque não dependia só de mim. Dependia do Corinthians e de outras questões também”, ressaltou.

“Então, agradecer o esforço que o Ceará fez para que eu pudesse estar aqui hoje. Estou muito motivado. É a primeira vez que eu jogo em um clube do Nordeste. Tenho certeza que esse será um ano de grandes conquistas", completou.

Richard ressalta que prefere jogar na posição de primeiro volante, porém garante que está disposto a atuar em outras funções, desde que contribua com o desempenho do Alvinegro em campo. "Me sinto melhor jogando de primeiro volante, mas o futebol é dinâmico. Eu não vou querer ficar de fora. A função que ele (Tiago Nunes) quiser me utilizar, eu vou estar disposto, desde que eu esteja ajudando o Ceará. A partir do momento que eu não estiver ajudando em outra posição, eu mesmo vou chegar e falar que eu não estou me sentindo bem. O importante é ajudar o Ceará, é ir em busca dos objetivos desse ano", reforça.

Sobre a rescisão de contrato com o Athletico-PR, em que o clube alegou indisciplina, o atleta explicou que na partida diante do Fluminense-RJ passou mal e foi substituído. O volante deixou a Arena da Baixada antes do término da partida devido ao mal-estar, entretanto, segundo o jogador, com permissão de membros do clube.

"Quando eu estava saindo do estádio, o coordenador (de futebol) falou: 'o médico disse que você tem que voltar porque tem o doping (exame antidoping), se você for sorteado você volta'. Eu fui sorteado. O doutor foi me buscar em casa porque eu não conseguia dirigir, fiz o exame. No outro dia treinei normal. Na terça-feira me chamaram e me mandaram embora por causa disso. É complicado, eu sofri muito. Chegar em uma situação dessa foi desumano, mas como eu falei, não quero mais tocar nesse assunto. É assunto encerrado", conta.

Em relação à disputa na volância do Vovô, Richard destaca que a concorrência beneficia o time. “O Ceará só tem a ganhar. É uma disputa sadia. Todo mundo buscando seu espaço. A disputa não é só dos volantes, é de todo mundo. Deixar com o Thiago Nunes, que ele é bom treinador, vai saber resolver isso", completa.

O Ceará irá investir R$ 1 milhão para adquirir 50% do passe do atleta. Os outros 50% seguem sob posse do Corinthians. O atleta assinou contrato com o Alvinegro do Porangabuçu até o fim de 2024. O jogador chega ao Vovô a pedido do técnico Tiago Nunes. Ambos trabalharam juntos no Corinthians em 2020.



