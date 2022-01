Dois jogadores do Ceará retornam aos treinos após se recuperarem de Covid-19

O Ceará teve dois jogadores integrados no treino realizado em Porangabuçu. Recuperados após testarem positivo para Covid-19 na semana passada, Kelvyn e Iury Castilho foram negativados e se juntaram ao grupo alvinegro e participaram do primeiro treinamento neste sábado, 15.

Além deles, quem também testou positivo para o patógeno na reapresentação foi o goleiro Vinícius Machado, que já se recuperou, e o técnico Tiago Nunes, que segue em isolamento. O Vovô realiza pré-temporada focado na estreia na Copa do Nordeste sob a supervisão do restante da comissão técnica.

O Alvinegro de Porangabuçu estreia na competição no dia 29, sábado, às 17h45min, diante do Sergipe. Será o primeiro jogo do time no ano de 2022. O Ceará irá disputar cinco competições no ano. Além do certame regional, o grupo também joga Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Série A do Brasileirão e Copa Sul-Americana.

