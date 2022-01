Ceará inicia nova semana de treinos visando estreia na Copa do Nordeste

Alvinegro de Porangabuçu fará seis atividades nos próximos dias, incluindo um jogo-treino com o Floresta. Time estreia no dia 29 de janeiro, sábado, diante do Sergipe

O Ceará inicia nesta segunda-feira, 17, mais uma semana de treinamentos. A equipe de Porangabuçu se prepara em pré-temporada com seis atividades nos próximos dias. Durante três dias serão realizados treinos em dois períodos e nos outros dois dias irão ocorrer treinamentos no período da tarde.

O Vovô ainda irá realizar um jogo-treino diante do Floresta, que também disputa a Copa do Nordeste em 2022. A partida está marcada para ocorrer no próximo sábado, 22, às 16 horas, no Estádio Carlos de Alencar Pinto.

Recuperados de Covid-19, Kelvyn, Iury Castilho e Vinícius Machado participam das atividades. O desfalque do treino é o técnico Tiago Nunes, que ainda se recupera após positivar para o patógeno. Membros da comissão técnica conduzem os treinamentos até o retorno do treinador.

O Alvinegro de Porangabuçu estreia na Copa do Nordeste no sábado seguinte, no dia 29 de janeiro, diante do Sergipe, às 17h45, fora de casa. O jogo é válido pela segunda rodada do torneio. A partida da primeira rodada do certame do Ceará foi adiada para o dia 1 de fevereiro.

