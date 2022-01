Zé Roberto comemora acerto com o Ceará: "Maior desafio da carreira"

Novo reforço do Ceará para a temporada 2022, o atacante Zé Roberto foi apresentado pelo Alvinegro na manhã desta sexta-feira, 14, no CT do Porangabuçu. Durante entrevista coletiva, o centroavante comemorou o acerto com o Vovô e disse que a oportunidade de jogar pelo clube é o maior desafio da sua carreira.

"É o maior desafio da minha carreira. Tenho consciência de como é a torcida daqui, bastante apaixonada. Recebi várias mensagens de apoio. Estou levando isso como combustível. Joguei por outros clubes, mas este é um momento diferente. Venho para ajudar meus companheiros e batalhar bastante pelos nossos objetivos. É um time bastante competitivo. Não vou prometer que vou ser o artilheiro do Brasil, porque sabemos da qualidade do futebol brasileiro, da dificuldade e competitividade, mas vou trabalhar bastante, dar a vida dentro de campo. O torcedor nunca vai sentir falta dessa parte de mim e, com certeza, vou marcar gols também", disse o jogador, que escolheu a camisa número 63 para jogar pelo clube.

O atacante chega para disputar vaga por uma posição que tem sido alvo de bastante cobrança da torcida alvinegra nos últimos anos. Ciente da pressão dos torcedores por um centroavante que faça gols, Zé Roberto disse estar tranquilo e que usa isso como combustível em busca de melhores resultados na temporada.

"Estou tranquilo em relação ao meu trabalho. A pressão está em qualquer lugar que a gente esteja. Sinto essa cobrança, mas isso é bom, me faz trabalhar mais. Sempre gostei dessa pressão, porque faz com que eu sempre procure marcar mais gols e ajudar a nossa equipe. Vou procurar meu espaço, sabemos que no futebol não existe cadeira cativa, precisamos dar algo mais para aguentar a maratona de jogos e sempre jogar em alto nível", disse.

Para contar com Zé Roberto, o Ceará comprou 60% dos direitos econômicos do jogador junto ao Atlético-GO por R$ 1,2 milhão. Com contrato com o clube alvinegro até o fim de 2023, o atacante citou que o contato do técnico Tiago Nunes e do presidente Robinson de Castro foram um diferencial para que a negociação fosse concretizada.

"Desde que surgiu a oportunidade, eu passei para os meus representantes a vontade de vir. É um time que já joguei contra, já sofri bastante contra a torcida do Ceará, desde a época em que jogava no Bahia. É um time que desde o começo, quando apareceu a oportunidade, fiz um tremendo esforço para poder vir, por tudo o que estava envolvido. O Tiago me ligou, o Robinson também me ligou. O desejo (deles) de contar comigo, fez toda diferença também", disse.

