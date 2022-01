Com atividades em dois turnos, Ceará completa sete dias de pré-temporada

O Ceará segue se preparando de forma intensiva para o início da temporada de 2022, que acontece no dia 29 de janeiro, diante do Sergipe, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste — já que a 1ª rodada foi adiada. Nesta sexta-feira, 14, o elenco alvinegro participou de atividades em dois períodos, completando sete dias de trabalho desde a reapresentação oficial, realizada no último sábado, 8.

Pela manhã os atletas focaram em trabalhos na academia do clube, com exercícios de força e de estabilizações. A atividade foi comandada pelo preparador físico Eduardo Ballalai. Dando sequência a agenda do dia, o grupo foi a campo realizar uma atividade de condicionamento físico sob o comando do preparador André Volpe.

No turno da tarde, o treinamento foi todo realizado no campo anexo de Carlos de Alencar Pinto. Os atletas participaram da atividade técnica comandada pelos auxiliares técnicos Evandro Fornari, Kelly Guimarães e Pedro Sotero. O treinador Tiago Nunes, diagnosticado com Covid-19, segue em período de isolamento.

Além das atividades físicas e técnicas, o dia em Porangabuçu também marcou a apresentação oficial do centroavante Zé Roberto. Recém contratado, o atleta concedeu coletiva na sala de imprensa do clube. Além do atacante, o Vovô anunciou outros seis reforços: Nino Paraíba, Michel Macedo, Victor Luis, Richard, Richardson e Iury Castilho.



