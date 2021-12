De Vina a Yony: Ceará faz top-5 comemorações de gols na temporada de 2021

Com o fim da temporada de 2021, o Alvinegro decidiu relembrar os melhores momentos criando um top-5 de comemorações de gols na Série A do Campeonato Brasileiro. O time fez um compilado de 4 minutos e 53 segundos em suas redes sociais dos resultados. Os tentos que resultaram em vibrações intensas contribuíram para três vitórias e dois empates.



Gol de Wendson sobre o Athletico-PR



O primeiro gol a aparecer no vídeo é do atacante Wendson, na vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0. O jogo foi difícil: a bola só balançou as redes nos acréscimos do segundo tempo. A partida se encaminhava para um empate sem gols até que o jogador de 24 anos apareceu para decidir para o Vovô aos 53 minutos da etapa final.

O atacante entrara no jogo aos 38 minutos do segundo tempo. Apesar de participar do confronto na reta final, ele soube aproveitar a oportunidade para estufar as redes.



Gol de Vina contra o Flamengo



O principal jogador do elenco do Porangabuçu não poderia ficar de fora da lista. Ele foi o artilheiro da equipe em 2021 com 11 gols. O meia-atacante marcou contra o Flamengo aos 31 minutos do primeiro tempo, abrindo o jogo no Castelão. O duelo acabou empatado em 1 a 1. Vitinho, do Flamengo, igualou nos últimos cinco minutos da etapa final.



Gol de Gabriel Lacerda contra o Bragantino



Um gol que sacudiu as arquibancadas do Castelão. Na base da superação, o Ceará empatou em 2 a 2 com o Bragantino em casa, na Série A. O Vovô relembrou no vídeo a vibração da equipe com do tento marcado pelo zagueiro Gabriel Lacerda nos acréscimos. O Alvinegro estava perdendo o jogo por 2 a 0, mas o defensor balançou as redes com arremate de fora da área.

Gol de Marlon contra o Sport

O gol decisivo de Marlon contra o Sport teve espaço de destaque no top-5. Esse foi o primeiro gol do meio-campista com a camisa do Ceará.

O Vovô empatava com o clube pernambucano no Castelão até os 34 minutos do segundo tempo, quando Marlon surgiu na área para estufar as redes do rival. Após cobrança de falta ensaiada, a bola sobrou para Gabriel Dias que tentou finalizar, mas foi impedido pelo adversário. A pelota veio na direção do volante do Alvinegro, que não desperdiçou e garantiu a vitória por 2 a 1.



Gol de Yony González contra o Fortaleza



Último gol mostrado no vídeo é de Yony González na goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza. Na comemoração do tento que fechou o placar diante do Leão, o colombiano faz uma dancinha e é festejado pelos colegas de elenco.

