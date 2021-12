Atletas retornam de empréstimo com futuro indefinido no Ceará para 2022

O Ceará terá de definir, ao longo das próximas semanas, o destino de alguns jogadores que retornam à Porangabuçu após período de empréstimo, como o lateral-esquerdo Alyson, o meio-campista Wescley e o atacante Leandro Carvalho, estes dois últimos adquiridos em anos anteriores por quantias milionárias.

A situação de Leandro Carvalho é mais complicada. Cedido até maio de 2022 para o Al-Qadsiah, clube da segunda divisão da Arábia Saudita, o jogador de 26 anos anunciou nesta terça-feira, 21, através das redes sociais, a rescisão contratual com a equipe árabe, situação que causou surpresa ao Vovô.

Segundo apuração do Esportes O POVO, o Alvinegro deveria ter sido notificado com antecedência e autorizado a devolução do atacante para que a rescisão fosse concluída, o que não aconteceu. Diante do cenário, o Al-Qadsiah corre o risco de pagar uma multa por quebra de contrato.

Comprado no início de 2019 por cerca de R$ 3,6 milhões, Leandro Carvalho está entre os maiores investimentos financeiros realizados pelo Vovô. Com atuações irregulares durante 2020, a diretoria alvinegra optou por emprestar o atleta ao América-MG no início de 2021, onde disputou 11 jogos, nove pelo Campeonato Mineiro e dois pela Copa do Brasil, totalizando duas assistências e nenhum gol marcado.

Sem espaço no Coelho, Leandro rescindiu o contrato por empréstimo e ficou livre para negociar com um novo clube. O destino foi o Al-Qadsiah, no qual participou de 15 jogos, com três assistências. Com contrato até o fim de 2023, o atleta está com o futuro indefinido e a tendência é de que o Vovô não o utilize no elenco principal para a próxima temporada.

Outro grande investimento feito pelo Ceará — adquirido por R$ 4,4 milhões em 2019 —, Wescley retorna ao Alvinegro após passagem pelo Juventude-RS, clube que disputou a primeira divisão nacional. Pelo Jaconero, o meio-campista disputou 34 jogos, 28 pelo Brasileirão, cinco pelo Campeonato Gaúcho e um pela Copa do Brasil, com dois gols marcados e uma assistência. O atleta, no entanto, tem o vínculo com o Vovô próximo do fim — até junho de 2022 — e não deverá figurar entre os jogadores comandados por Tiago Nunes.

O lateral-esquerdo Alyson teve o mesmo destino que Wescley no início da temporada: o Juventude. Antes de firmar o empréstimo, o Alvinegro renovou o contrato do atleta de 25 anos por mais duas temporadas, até o fim de 2022. No clube gaúcho, o jogador atuou em 16 jogos, 10 pelo certame estadual e seis na Série A, mas perdeu espaço e se transferiu para o Sampaio Corrêa, onde disputou seis jogos da Série B. Com Bruno Pacheco e Kelvyn para a posição, Alyson também não deve ser utilizado em 2022.



