Ceará vende 8 mil camisas e fatura mais de R$ 2 milhões em menos de uma semana

"Time do Kanal": o novo manto faz referência à comunidade dos arredores da sede do Alvinegro, em Porangabuçu

O Ceará divulgou na última sexta-feira, 17, o novo uniforme dois para a temporada de 2022. Desde então, foram 8 mil camisas vendidas, com um faturamento de R$ 2,079 milhões, segundo apurou o Esportes O POVO. De acordo com o clube, os números são referentes ao primeiro lote disponível para venda.



O manto, que tem como codinome "Time do Kanal", é uma referência à comunidade dos arredores da sede do clube, em Porangabuçu. Segundo o clube, 6 mil novas camisas já estão em produção na fábrica para atender demanda.



A marca própria do Ceará, Vozão, vendeu ainda R$ 16 milhões até novembro, conforme o presidente do Alvinegro. Em coletiva, realizada no dia 14 de dezembro, Robinson de Castro falou sobre o sucesso da marca própria Vozão.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Até novembro, a marca Vozão vendeu 12 milhões de reais só pelo varejo, além de quatro milhões para outros lojistas. Se somar, a marca Vozão gerou 16 milhões em vendas. Isso é fora da curva e muito. Isso porque ainda teremos o mês de dezembro que é um mês de alta, com muitas vendas. O Ceará hoje é um case de varejo", destacou.



A venda da camisa está disponível nas lojas físicas do Ceará e também através do e-commerce oficial do clube (vozão.com.br) com valor a partir de R$ 259,00.



Tags