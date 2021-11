Ceará vence o Sport por 2 a 1 no Castelão e sobe na tabela do Brasileirão

Os gols do Vovô foram marcados por Vina e Marlon, enquanto Mikael descontou para o Sport. Com o resultado, o Alvinegro sobre para a 10º colocação da Série A, com 42 pontos

O Ceará não apresentou um ótimo futebol na noite deste domingo, 14, mas foi o suficiente para vencer o Sport-PE, por 2 a 1, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Empurrados pela torcida, que voltou a encher o Castelão, Vina abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o centroavante Mikael igualou o marcador para o Leão da Ilha, mas Marlon, aos 33, desempatou e garantiu a vitória alvinegra.

Com o resultado, o Alvinegro subiu para a 10º colocação, com 42 pontos e segue com dois de diferença para o América-MG (9º), primeiro clube a compor o G-9, zona que pode garantir vaga na pré-Libertadores. O Rubro-Negro Pernambucano segue em 18º lugar, com 30 pontos.

Na próxima rodada do campeonato, a equipe comandada pelo treinador Tiago Nunes volta a atuar na Arena Castelão, desta vez diante do Fortaleza, no Clássico-Rei. O confronto acontece na quarta-feira, 17, às 20 horas, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Mesmo com o apoio dos torcedores e um gol cedo na partida, o Ceará não conseguiu fazer um bom primeiro tempo. O Sport dominou boa parte da primeira etapa e empurrou o Vovô para o campo de defesa. Acuado, o Alvinegro foi eficaz na única finalização que deu nos 45 minutos iniciais e voltou para o vestiário com a vantagem no placar.

Logo aos oito minutos, o escrete preto-e-branco tirou o zero do marcador após ótima jogada ensaiada em cobrança de lateral no campo de ataque. Igor acionou o centroavante Jael dentro da grande área, que fez o pivô e tocou para Vina, de frente para o gol, bateu com força, rasteiro, no canto direito do goleiro Mailson.

O Sport, então, passou a se impor no confronto em busca do empate. Foram 11 finalizações do Leão da Ilha no primeiro tempo, mas a equipe do paraguaio Gustavo Florentín não conseguiu ser tão eficiente quanto o Alvinegro.

O Rubro-Negro teve dois lances claros de chance: aos 32 minutos, o zagueiro Sabino subiu mais alto que Messias após cobrança de falta e cabeceou com perigo rente a trave. Cinco minutos depois, o atacante Mikael quase marcou de bicicleta, mas João Ricardo fez grande defesa e evitou o tento.

De tanto tentar, o Sport chegou ao empate aos 15 minutos do segundo tempo. Em falha de marcação do zagueiro Messias, Mikael ganhou no corpo e ficou livre dentro da área, cara a cara com João Ricardo, que nada pôde fazer no lance.

Com pouca inspiração em todos os setores do campo, Tiago Nunes modificou o time para tentar arrumar a equipe. Rick e William Oliveira entraram no lugar de Lima e Fabinho. Foi dos pés de um jogador que já estava em campo, porém, que o Alvinegro conquistou o difícil triunfo.

Após cobrança de falta de vina e um bate rebate dentro da área, a bola sobrou para o volante Marlon, de frente para o gol próximo a marca do pênalti, e bateu com força em direção à baliza, estufando as redes e colocando, novamente, o Ceará em vantagem no placar, garantindo a importante vitória do Vovô no embate.

