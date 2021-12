Executivo desmente negociação de Leandro Carvalho com o Paysandu

Atacante rescindiu com o Al-Qadsiah antes do prazo e deve ser emprestado novamente pelo Ceará; especulações o colocavam no Paysandu, mas executivo nega acerto

O executivo do Paysandu-PA, Fred Gomes, negou as negociações do clube com o Ceará para um empréstimo de Leandro Carvalho. O atacante rescindiu contrato com o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, e estava sendo especulado no Papão.

Em fala ao Esportes O POVO, Fred disse que Leandro Carvalho é um jogador com identificação pelo clube e querido pela torcida bicolor, mas os valores estão fora da realidade do Paysandu.

"A 'possível' vinda do Leandro Carvalho para o Paysandu surgiu quando o atacante realizou um comentário no Instagram particular do Ricardinho, nosso camisa número 8. Com o surgimento desta expectativa, foi especulado a volta do atleta, mas afirmamos que, não houve nenhum tipo de contato do Paysandu junto ao Ceará", ressaltou o executivo.

O Ceará não conta com Leandro Carvalho para a próxima temporada e deve procurar um novo clube para o atacante. O jogador tinha contrato de empréstimo com o clube árabe até maio de 2022, mas o vínculo acabou sendo encerrado antes do prazo, o que pode culminar no pagamento de uma multa para o Alvinegro.

