Ceará enfrenta o Palmeiras por vaga na Libertadores na última rodada da Série A

Vovô chega para último confronto no Brasileirão com chances de classificação para a pré-Libertadores. Alvinegro precisa vencer o Alviverde e torcer por tropeço de dois dos três rivais diretos acima na tabela

O torcedor do Ceará se desdobrará quinta-feira, 9, a partir das 21h30min, para torcer pelo time do coração e "secar" adversários diretos na tabela da Série A pelo sonho da classificação para a pré-Libertadores. Na última rodada do Brasileirão, o Alvinegro do Porangabuçu visita o Palmeiras-SP, que entrará em campo com time recheado de jogadores das categorias de base, na Arena Barueri-SP.

O caminho do Vovô até a vaga para a prévia da competição continental passa por vitória obrigatória e combinação de resultados. A conta é simples. Em décimo, com 50 pontos, o Ceará precisa superar o péssimo retrospecto como visitante no Brasileirão (quarto pior aproveitamento) e bater o Palmeiras fora de casa. Com os três pontos garantidos, o clube do Porangabuçu necessitará também que dois de três rivais diretos acima na tabela - Fluminense-RJ, América-MG e Atlético-GO - tropecem.

Para encarar o Alviverde, o técnico Tiago Nunes terá o principal jogador da equipe: Vina. O jogador chegou a ser dúvida para o último confronto contra o América-MG, mas atuou os 90 minutos da partida e viajou com a delegação do Alvinegro para a participar da partida desta sexta-feira. O atleta está recuperado de lesão muscular na coxa direita.

Por outro lado, o treinador não deverá contar com três titulares: Jael, Bruno Pacheco e Luiz Otávio saíram lesionados do duelo diante do América-MG, enquanto Luiz Otávio também se tornou baixa. O atacante Erick e o lateral-direito Gabriel Dias seguem no Departamento Médico (DM) e não foram relacionados para o embate decisivo.

Na lateral-esquerda, a expectativa é de que Tiago Nunes escale Kelvyn, substituto natural de Bruno Pacheco. O jovem Gabriel Lacerda deve ocupar o posto de Luiz Otávio na zaga. Para o ataque, Yony González e Cléber brigam pela vaga em aberto com a provável ausência de Jael.

Mesmo que o Vovô não consiga a classificação para a Libertadores, a campanha do Ceará na Série A deste ano merece ser valorizada. A vaga na Sul-Americana para 2021 já está assegurada, caso não alcance o principal torneio do continente.

Com vitória sobre o Palmeiras, o escrete do Porangabuçu estabelecerá novo recorde no Campeonato Brasileiro de pontos corridos: o time ultrapassará a melhor campanha da história do clube até então no certame nacional, em 2020, quando somou 52 pontos e terminou em 11º lugar.

Vina e companhia não terão pela frente a melhor versão da equipe paulista. Após a conquista do "tri" da Libertadores no fim de novembro, a diretoria do Alviverde antecipou as férias da maior parte elenco e da comissão técnica. Desde a 36ª rodada, time é comandado e representado por comissão técnica e jogadores do sub-20. Quem substitui Abel Ferreira é o treinador Paulo Victor Gomes.

Motivados pela oportunidade de atuar pela equipe profissional, a garotada deu conta do recado. Os juniores do Palmeiras venceram o Cuiabá-MT e empataram com o Athletico-PR, fora de casa, antes do duelo contra o Ceará.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Ceará

Palmeiras

3-4-3: Vinicius Silvestre; Michel, Naves e Lucas; Garcia, Fabinho, Matheus Fernandes e Vanderlan; Giovani, Vitinho e Gabriel Silva. Téc: Paulo Victor Gomes

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Igor, Messias, Gabriel Lacerda e Kelvyn; Fabinho e Fernando Sobral; Lima, Vina e Mendoza; Cléber (Yony). Téc: Tiago Nunes

Data: 9/12/2021

Horário: 21h30min (horário de Fortaleza)

Local: Arena Barueri-SP

Árbitro: Savio Pereira Sampaio-DF

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade-DF e José Reinaldo Nascimento Junior-DF

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Transmissão: Premiere, TNT e Rádio O POVO CBN (95.5 FM - jornada começa às 20 horas)

