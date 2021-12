João Ricardo defendeu 86% das bolas que foram em direção ao gol do Ceará no Brasileirão

Peça importante do sistema defensivo do Vovô desde que se tornou titular da equipe, o goleiro de 33 anos tem se destacado com atuações e média de 3,9 defesas por jogo

João Ricardo tem sido um dos principais pilares do sistema defensivo do Ceará desde que assumiu a titularidade da equipe, na 27ª rodada do Brasileirão, no empate por 0 a 0 com o Juventude-RS. Com atuações seguras e defesas importantes, o goleiro de 33 anos acumula números que comprovam a boa fase.

Nos 11 jogos que atuou entre os titulares na atual edição da Série A, sendo um na estreia do Vovô diante do Grêmio-RS, vencido pelo clube cearense por 3 a 2, o camisa 1 sofreu somente sete gols e realizou 43 defesas — média de 3,9 por jogo —, o que representa 86% de interceptação das bolas que foram em direção à baliza. Ainda neste recorte de duelos, João Ricardo não cometeu nenhum erro defensivo. (via SofaScore).

Sobre o assunto Veja os cenários para o Ceará conseguir vaga na Libertadores 2022

"Acreditar até o final", diz Luiz Otávio sobre classificação para a Libertadores

Com Vina, Ceará embarca para enfrentar Palmeiras na última rodada da Série A; veja desfalques

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O momento de ascensão que o Ceará vive na reta final do Campeonato Brasileiro coincidiu com o período do arqueiro entre os titulares da equipe. Contando apenas os 10 jogos que esteve em campo desde a 27ª rodada, foram cinco vitórias, três empates e duas derrotas, totalizando 60% de aproveitamento.

Com contrato até dezembro de 2022, o goleiro volta a campo na quinta-feira, 9, para defender a meta alvinegra no último jogo do Ceará na temporada, diante do Palmeiras-SP, pela 38ª rodada. As equipes se enfrentam às 21h30min, na Arena Barueri, em confronto que pode resultar na classificação inédita do Alvinegro para a Copa Libertadores 2022.

Tags