Com Vina, Ceará embarca para enfrentar Palmeiras na última rodada da Série A; veja desfalques

O Ceará embarcou na tarde desta terça-feira, 7, rumo ao último duelo da Série A do Brasileirão 2021. Em São Paulo, o Vovô enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, 9, às 21h30min. A partida será realizada na Arena Barueri. Para o embate, o Alvinegro de Porangabuçu conta com três desfalques.

O centroavante Jael, o atacante Erick e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco não viajaram e irão ficar de fora da partida. O centroavante e o lateral participaram do jogo do Alvinegro diante do América-MG no último domingo, 5, mas foram substituídos ainda na primeira etapa por lesão. Já o atacante faz tratamento por um edema muscular na coxa direita.

Uma das principais peças do Ceará, Vina embarcou e deve participar do último jogo do Vovô na temporada 2021. Pela 38ª rodada da Série A, o Alvinegro enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, 9, às 21h30min, na Arena Barueri. Com vaga na Sul-Americana garantida, o Alvinegro ainda sonha com uma classificação para a Libertadores.

**Com informações de Horácio Neto, setorista do Ceará da Rádio O POVO CBN