Veja os cenários para o Ceará conseguir vaga na Libertadores 2022

O empate por 0 a 0 contra o América-MG tirou a possibilidade do Ceará de chegar à última rodada do Brasileirão dependendo apenas de si para se classificar à Libertadores, mas o Alvinegro ainda tem chances de se garantir na fase prévia da competição através de uma combinação de resultados.

Vale destacar que o Ceará já tem, no mínimo, a vaga garantida na Copa Sul-Americana, mas ainda sonha com uma ida inédita à maior competição de clubes da América do Sul. Para isso, vai precisar torcer contra, pelo menos, dois concorrentes diretos.

Sobre o assunto "O sonho segue vivo", diz Fernando Sobral sobre classificação do Ceará à Libertadores

Tiago Nunes demonstra otimismo por Libertadores: "As chances existem"

Ceará se reapresenta visando o confronto da última rodada contra o Palmeiras

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vitória do Atlético-GO sobre o Internacional jogou o Vovô para a décima colocação, com o mesmo número de pontos do Coelho e do Dragão, 50, mas levando desvantagem no número de vitórias. O resultado obriga o Ceará a torcer pelo menos contra dois resultados na última rodada, além de fazer a sua parte.

Além de vencer o Palmeiras, o Alvinegro precisa torcer por pelo menos dois tropeços entre Fluminense, América-MG e Atlético-GO, que enfrentam Chapecoense, São Paulo e Flamengo, respectivamente. Caso dois deles vençam, o Vovô não tem mais chances de ir à Libertadores.

O jogo decisivo do Ceará contra o Palmeiras acontece na próxima quinta-feira, 9, às 21h30min, na Arena Barueri. Todos os outros jogos da última rodada também acontecem no mesmo horário.

Tags