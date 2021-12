Lesionado, Jael viaja a Porto Alegre para realizar tratamento

O centroavante do Ceará se machucou no empate por 0 a 0 contra o América-MG, no último domingo, 6, e será desfalque diante do Palmeiras-SP, na quinta-feira, 9

Através das redes sociais, o centroavante Jael publicou, nesta quarta-feira, 8, um curto vídeo dentro de um avião comercial. O destino do camisa 9 é a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde irá realizar, por vontade própria, o tratamento — e se necessário o procedimento cirúrgico — da lesão sofrida no empate por 0 a 0 contra o América-MG, no último domingo, 6, com um médico de sua preferência. O departamento médico do Vovô não divulgou detalhes sobre a contusão do atleta.

Contratado no início da temporada, o atacante chegou com status de titular, mas não conseguiu se firmar durante o ano. Entre lesões e a suspensão de sete partidas em virtude da briga generalizada da final da Copa do Nordeste, Jael transitou entre o banco de reservas e os 11 iniciais. Com a chegada do treinador Tiago Nunes, porém, o centroavante passou a ter preferência e recebeu uma sequência de partidas, sendo peça importante em jogos da reta final do Brasileirão.

Neste ano, Jael atuou em 35 partidas pelo Alvinegro, sendo 23 vezes pelo Campeonato Brasileiro, com dois gols marcados — o último há mais de dois meses, na vitória por 1 a 0 contra a Chapecoense, pela 21ª rodada — e três assistências.

