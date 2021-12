Ceará chega a 31 mil sócios-torcedores; aumento é de mais de 50% desde a volta da torcida aos estádios

Número foi registrado no site oficial do programa de sócio cerca de 8h30 desta quarta-feira, 7

O Ceará alcançou nova marca no programa de sócios-torcedores nesta quarta-feira, 7. As chances de classificação para a Libertadores e as recentes promoções fizeram o Alvinegro atingir 31.092 associados (até 10h30). Para 2022, o clube espera chegar a 40 mil adesões.



Desde o lançamento do “Feirão Sócio Vozão”, promoção encerrada no último domingo, 5, foram mais de 8 mil novos associados. A adesão pode ser feita em todas as lojas Vozão e no site.



Com o retorno do público aos estádios no Estado, em outubro, o Vovô cresceu 52,2% em relação à quantidade de associados. Antes do retorno da torcida, o clube tinha cerca de 14.800 sócios-torcedores. Desde então, são quase 17 mil pessoas adesões.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto "Acreditar até o final", diz Luiz Otávio sobre classificação para a Libertadores

João Ricardo defendeu 86% das bolas que foram em direção ao gol do Ceará no Brasileirão

Ceará encara o Palmeiras com dúvidas na equipe titular; veja a provável escalação

Em outubro, o Ceará teve o segundo melhor faturamento do ano com o programa de fidelidade ao torcedor, acumulando cerca de R$ 1,5 milhões. A diretoria alvinegra espera encerrar 2021 com R$ 10,5 milhões arrecadados com o programa de sócio-torcedor. Esta é a segunda maior fonte de receita do clube.



O Ceará faz o seu último jogo na Série A nesta quinta-feira, 7, às 21h30 contra o Palmeiras, no Allianz Parque.



Tags